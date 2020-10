광주 동구, 하반기 구정혁신 아이디어 공모

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(구청장 임택)는 오는 12일부터 내달 2일까지 ‘2020 하반기 아이디어 공모전’을 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 공모전은 동구발전 시책수립 및 행정혁신을 통해 포스트코로나시대에 걸맞은 정책을 창출하고 행정 수요자인 구민에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 제안을 구정에 반영하기 위해 마련됐다.

공모내용은 ▲(일반분야) 동구발전을 위한 구정전반 개선아이디어 ▲(특정분야) 위드·포스트코로나시대 대응 아이디어 등으로 지역민(산하 공무원 포함)이면 누구나 공모에 참여할 수 있다.

공모접수는 국민신문고 홈페이지, 우편, 이메일, 팩스 및 방문을 통해 가능하다.

접수된 제안은 소관부서 검토와 제안심사위원회 심사를 거쳐 연말에 금상 50만 원, 은상 30만 원, 동상 20만 원, 장려상 10만 원의 상금이 제안자에게 주어질 예정이다.

동구는 우수제안에 대해 언론, 구정소식지, SNS, 국민생각함 등을 통해 알리고, 행정안전부 중앙 우수제안으로 추천하거나 구정시책으로 적극 활용할 계획이다.

임택 동구청장은 “구민의 소중한 아이디어가 지역발전의 씨앗이 될 수 있도록 구정에 적극 반영하겠다”며 “구민들의 관심과 참여를 통해 코로나시대 위기를 극복할 수 있는 참신한 아이디어를 기대한다”고 말했다.

