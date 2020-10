[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군 학교면 석정리 한 농가에서 빨갛게 익은 생대추 수확 작업이 한창이다. 함평군은 지난 2017년부터 대추를 지역특화작목으로 선정해 집중 육성하고 있으며 지난해까지 4.9ha의 개량 비가림 사업 등을 지원해 약 20ha 규모의 대추 생산 기반을 조성했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr