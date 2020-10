[아시아경제 구은모 기자] 서울반도체 서울반도체 046890 | 코스닥 증권정보 현재가 18,450 전일대비 900 등락률 +5.13% 거래량 742,953 전일가 17,550 2020.10.07 11:01 장중(20분지연) 관련기사 서울반도체, 외국인 1만 8972주 순매수… 주가 2.04%서울반도체, 외국인 1만 7190주 순매수… 주가 -2.09%'月 4000만원 NVMe' 국산화.. 무상 공개 close 는 올해 3분기 연결 기준 매출액이 3305억1500만원으로 지난해 같은 기간보다 16.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr