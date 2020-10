포니정재단, 제2혁신상에 김슬아 컬리 대표 선정

[아시아경제 유인호 기자] 포니정재단은 올해 재단 설립 15주년을 맞아 우리 시대의 젊은 혁신가를 응원하는 제2의 포니정 혁신상을 신설하고 제1회 수상자로 김슬아 ㈜컬리 대표를 선정했다고 7일 밝혔다.

올해 신설되는 포니정 영리더상은 젊은 혁신가를 응원하기 위한 제2의 포니정 혁신상이다. 이 상은 혁신상과 마찬가지로 분야에는 제한을 두지 않지만, 만40세 미만으로 연령을 제한해 젊은 혁신가를 발굴해 격려한다는 의미를 담았다.

재단은 4차 산업혁명 시대를 선도할 도전과 혁신 정신을 지닌 젊은 인재를 선정해 5000만원의 상금과 함께 상패를 수여하며, 시상식은 매년 9~10월 중 개최해 매년 5월 개최되는 포니정 혁신상과 별도로 진행될 예정이다.

제1회 수상자로 선정된 김 대표는 1983년생으로 미국 웰즐리대 정치학과를 졸업하고 골드만삭스, 맥킨지앤드컴퍼니, 테마섹, 베인컴퍼니 등의 해외 금융사 및 경영 컨설팅사를 두루 거친 후 마켓컬리를 창업했다.

2015년 출시한 마켓컬리는 신선한 먹거리 공급 위해 국내 최초 '주 7일 새벽배송' 개념을 도입했으며 2019년 기준 매출 4289억 원에 이르고 있다.

김철수 포니정재단 이사장은 "젊은 혁신가를 응원하는 포니정 영리더상을 제정하고 그 첫 수상자로 김슬아 대표를 선정함으로써, 새로운 시도와 혁신적인 사고로 장차 우리나라를 이끌어 갈 청년들을 격려하고자 한다"며 "김 대표는 마켓컬리 출시 이후 최근 5년간 새벽배송 돌풍을 일으키며, 국내 유통산업의 새로운 모델을 제시했다"고 말했다.

한편 포니정 혁신상은 2006년 현대자동차 설립자인 고 정세영 현대산업개발 명예회장의 애칭을 따 제정됐다. 제1회 반기문 UN사무총장 수상을 시작으로 김연아 피겨스케이팅 선수, 조성진 피아니스트, 이국종 아주대학교 경기남부권역외상센터장 등에 이어 14회를 맞는 올해 방시혁 빅히트엔터테인먼트 의장이 수상했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr