속보[아시아경제 김가연 기자] 정읍시 보건당국은 7일 코호트 격리중인 양지마을에서 코로나19 확진자 3명이 추가 발생했다고 알렸다.

양지마을 거주중인 정읍시 15번·16번·17번 확진자는 3번~14번 확진자 관련 접촉 검사자 2차 검사에서 확진 판정을 받았다.

