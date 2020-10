[클릭 e종목]"SK텔레콤, 긍정적 요소 많다"

하이투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 31만원 제시…6일 종가 24만1000원

[아시아경제 금보령 기자] SK텔레콤에 긍정적인 요소가 많다는 분석이 나왔다.

7일 하이투자증권에 따르면 SK텔레콤의 3분기 연결 기준 영업이익은 3615억원으로 추정된다. 전년 대비 19.7%, 전분기 대비 0.6% 증가하는 수치다.

이승웅 하이투자증권 연구원은 "5세대(5G) 가입자 수 증가에 따른 이동전화수익 증가세(2.5조원)가 지속되고, 티브로드 합병 효과가 온기로 반영되며, 5G 가입자 유치를 위한 경쟁 완화 기조가 지속되고 있다는 점이 실적 호조의 주요 원인"이라고 분석했다.

실적 호조와 함께 주가 상승에 긍정적 요소가 많다는 게 이 연구원의 생각이다. 그는 "SK하이닉스와 연계된 중간배당(1000원+α)과 별도 실적과 연계된 기말배당(9000원 예상)을 고려 시 올해 주당 배당금(DPS)은 최소 1만원 이상이 예상되고 향후 자회사 기업공개(IPO) 이후 배당여력 확보 시 정기배당 실시 계획까지 고려하면 내년 배당 확대 가능성이 높아진 상황"이라며 "9월부터 5000억원 규모의 자사주 매입이 진행 중이다. 과거의 사례를 비춰봤을 때 3개월 내에 완료됐다는 점에서 10~11월에 자사주 매입이 집중될 가능성이 높은 것으로 판단된다"고 설명했다.

최근 원스토어가 주관사 선정을 마쳤다. 내년 하반기 중 IPO가 완료될 것으로 예상된다. 이 연구원은 "이후 ADT캡스, 11번가, WAVVE, SK브로드밴드 등도 상장을 추진할 것으로 보이는 만큼 자회사 IPO 본격화로 SK텔레콤의 지분 가치가 부각될 전망"이라고 말했다.

하이투자증권은 SK텔레콤에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 31만원을 제시했다. 목표주가는 기존 27만5000원에서 상향조정했다. 6일 종가는 24만1000원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr