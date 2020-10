4차 산업의 핵심? ‘무한상상 온라인 강좌’ 2탄

금천구, ‘무한상상스페이스 비대면 온라인 강좌’ 중급반 개설...11월4~12월24일 ‘3D프린팅’, ‘3D모델링’, ‘파이썬’ 등 중급강좌 운영

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 11월4일부터 12월24일까지 무한상상 스페이스에서 새로운 패러다임의 비대면 ‘무한상상 온라인 강좌’를 진행한다.

이번 강좌는 8월에 개설한 기초반 강좌에 이어 수강생들이 단계별 학습을 통해 전문지식을 습득할 수 있도록 ▲3D프린팅 ▲3D모델링 ▲유튜브 영상 제작 ▲아두이노 ▲파이썬 ▲레이저커터 등 중급과정으로 구성됐다.

특히, ‘휴대용 공기 청정기 제작’, ’커스텀 달력 제작‘, ‘레트로 라디오 프로젝트’ 등 융합·작품반을 개설, 컴퓨터상의 구현되는 모델링과 실제 제품제작 과정의 차이를 이해, 독창적이고 개성 있는 디자인의 제품을 제작해 보는 시간이 마련된다.

각 강좌는 11월4일부터 12월24일까지 요일별로 진행된다.

강좌에 참여하고 싶은 주민은 10월12일부터 19일까지 구 홈페이지 교육포털에서 신청하면 된다. 1인 1강좌만 신청 가능, 성인이면 누구나 무료로 수강할 수 있다.

수강생이 만든 결과물은 3D프린터, 레이저커터 등 디지털장비로 출력돼 택배 발송 될 예정이다

유성훈 구청장은 “이번 강좌는 수강생들이 이론과 실습을 통해 4차 산업시대에 맞는 전문지식을 습득할 수 있도록 알차게 구성했다”며 “구민들이 변화하는 시대의 흐름에 맞는 다양한 정보와 지식을 습득할 수 있도록 변화에 적응하는 실질적인 정책들을 펼쳐나가겠다”고 말했다

