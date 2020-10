100대 건설사에 3년간 산재보험금 7436억 지급…1위 현대건설

[아시아경제 김보경 기자] 최근 3년간 국내 100대 건설사 현장에서 발생한 산재 재해자는 7339명, 지급된 산재보험금은 7436억원에 달하는 것으로 나타났다. 해마다 건설 현장 산재 사고가 증가하고 있어 종합적인 대책 마련이 필요하다는 목소리가 나왔다.

국회 환경노동위원장인 송옥주 더불어민주당 의원이 7일 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 3년간 100대 건설사가 시공한 현장에서 발생한 산재 재해자는 총 7339명으로 집계됐다. 2017년에는 1700명, 2018년 2547명, 2019년 3092명으로 매년 늘고 있다. 같은 기간 산재 사망자는 73명, 72명, 69명으로 총 214명에 달했다.

100대 건설사에 지급된 산재보험급여도 2017년 2141억원, 2018년 2483억원, 2019년 2813억원으로 매년 증가하고 있다. 3년간 지급된 산재보험금은 총 7436억원에 이른다. 1명당 1억원이 넘는 산재보험금이 지급된 꼴이다.

건설사별 지급액을 보면 현대건설이 545억원으로 불명예 1위에 올랐다. 대우건설이 544억원으로 2위, GS건설(474억 원), 대림산업(329억원), 삼성물산(314억원), 롯데건설(296억 원), SK건설(254억원), 현대산업개발(233억원), 포스코건설(226억원), 두산건설(218억원)이 뒤를 이었다.

산재보험급여 지급액이 증가했다는 것은 업무상의 이유로 사망 또는 부상이나 질병 등의 재해를 입어서 각종 급여(보험금) 지출이 늘었다는 것을 의미한다.

송 의원은 "대기업 건설사 뿐만 아니라 중소 건설사도 산재가 증가하고 있는 안타까운 현실"이라며 "고용노동부는 재해다발 건설업체에 대한 철저한 관리감독을 실시하고 노동자들이 건강하고 안전하게 일할 조건이 마련될 수 있도록 종합적인 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

