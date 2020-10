광진구, 안심숙소 자가격리자 가족 1박 당 3만 원씩 지원

최대 13일간 39만 원 이용료 지원 가족 간 감염 막는다

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 확산을 방지하고 자가격리자 및 가족이 안전하게 자가격리할 수 있도록 안심숙소 이용료를 지원한다.

구는 최근 가족 간 전파가 급속히 증가함에 따라 해외입국자 및 국내 자가격리 가족을 대상으로 안심숙소 이용료를 지원한다.

참여 안심숙소는 H AVENUE 건대점(동일로 156)과 A314(아차산로 314) 2곳이며, 1박당 3만 원씩, 최대 13일간 39만 원을 지원, 기초생활수급자와 차상위 계층의 경우 전액 지원한다.

이용을 원하는 주민은 해외입국자 항공권 또는 자가격지 통지서, 주민등록 등본을 지참해 구청이나 안심숙소에 신청하면 되고, 안심숙소 이용 후 별도의 신청서와 숙박 확인서, 영수증, 주민등록 등본을 구청에 제출하면 지원금을 받을 수 있다.

김선갑 광진구청장은 “최근 지역 내 확진자 감염경로를 보면 가족 간 감염이 늘어나고 있어 더욱 안전한 환경을 조성하기 위해 안심숙소 이용료를 지원하기로 결정했다”며 “안심숙소 이용료 지원이 자가격리자 가족의 경제적 부담을 줄여줄 뿐 아니라 가족간 코로나19 2차 감염을 예방할 수 있어 지역사회 감염 확산 방지에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

