[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 홍현희가 남편 제이쓴과 연애 시절을 추억하며 과거 사진을 공개했다.

홍현희는 5일 밤 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 올렸다.

사진에는 홍현희와 제이쓴 부부의 다정한 모습이 담겼다.

홍현희는 사진과 함께 "풋풋했던 우리. 이쓰니(제이쓴) 선글라스 조금씩 벗기기 시작. 연애 시절 소환. 일 없던 시절. 죄다 말랐음. 58kg 미만. 증거는 오직 휴대전화에. 어플 아님"이라고 적었다.

한편 홍현희와 제이쓴은 지난 2018년 결혼했다. 두 사람은 현재 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에 출연하고 있다.

