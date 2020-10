[아시아경제 이현주 기자] 한국여성정책연구원은 제16대 원장으로 문유경 명예선임연구원이 취임했다고 5일 밝혔다.

문 신임 원장은 한국여성정책연구원 여성친화정책전략단장, 국무총리실 사회보장위원회 위원, 여성가족부 정책분석평가자문위원회 위원, 통계청 통계위원회 위원, 한국여성학회 이사 등을 역임했다. 임기는 3년이다.

