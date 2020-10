코로나19에 몸값 높아진 '야쿠르트 아줌마'…日서 정직원 채용 움직임

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 배달 인력이 귀해지면서 일본에서는 일명 '야쿠르트 아줌마'들의 수요가 높아지고 있다. 이들을 정직원으로 채용하려는 움직임도 일고 있는 상황이다.

5일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 유제품 대기업인 '야쿠르트'는 가정집에 상품을 보급하거나 영업을 담당하는 여성 배달원을 정직원으로 채용하기로 했다고 밝혔다.

야쿠르트는 앞으로 3년동안 전체 여성 배달원 약 3만2000여명 중 3000여명을 순차적으로 계열사인 판매회사의 정직원으로 전환한다는 방침이다.

현재 여성 배달원 대부분은 판매회사와 업무위탁계약을 맺고 활동하는 개인사업자로, 이들은 배달 차량 임대료 등을 지불하고 실적에 따라 판매 수수료를 받고 있다.

야쿠르트 판매회사가 배달원을 직접 고용하게 되면 보험료 등 사업비 부담이 늘어난다. 하지만 배달원을 신규 채용해 육성할 경우 적지않은 시간이 걸리는 점을 감안할 때 정직원으로 채용하는 것이 낫다는 판단이다.

특히 코로나19 확산으로 인력의 안정적 확보가 중요해진 점도 영향을 미쳤다.

야쿠르트 측은 배달원에게 안정적 급여를 보장하면서 1인당 근로 시간을 늘려 업무를 효율화하고 매출 확대를 꾀한다는 구상이라고 니혼게이자이는 전했다.

