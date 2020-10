조선대 ‘AI·SW 로봇코딩교실’ 프로그램 성료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교가 진행한 ‘AI·SW 로봇코딩교실’ 프로그램이 학생과 학부모들로부터 큰 호응을 얻었다.

5일 조선대학교에 따르면 대학 SW중심대학사업단은 기아자동차 광주지회 노동조합 초등학교 자녀들을 대상으로 지난 8월 9일부터 지난달 27일까지 6회에 걸쳐 기아자동차 광주교육센터에서 ‘AI·SW 로봇코딩교실’ 프로그램을 지원했다.

이번 교육프로그램에서는 다양한 로봇들과 AI·SW콘텐츠들을 한 자리에서 보고 즐길 수 있도록 추진됐다.

이번 AI·SW 로봇코딩교실은 코로나19 방역을 위해 25명 이하 소규모 단위로 진행됐다.

기아자동차 관계자는 “이번 프로그램은 접수 1시간 만에 마감될 정도로 시작 전부터 인기가 있었다”면서 “평소 학교에서 접하기 어려운 AI·SW교육을 로봇을 이용해 진행해 주셔서 학생과 학부모에 많은 관심과 호응을 얻었다”며 “아직도 교육을 희망하는 많은 학부모와 학생들이 대기하고 있어서 추후에도 SW관련 교육을 지속적으로 진행해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

조영주 SW중심대학사업단 담당교수는 “4차산업혁명시대 필수요소인 AI(인공지능)와 SW(소프트웨어)에 대한 흥미와 관심을 갖고 AI·SW 직업군에 대한 탐색과 이해도가 높아질 수 있었던 보람찬 시간이었기를 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr