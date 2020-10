내셔널지오그래픽, 모델 정혁과 TV광고 공개

[아시아경제 조유진 기자] 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 37,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 37,200 2020.10.05 00:00 장중(20분지연) 관련기사 더네이쳐홀딩스, 2Q 영업익 84억…전년比 96%↑ close (대표 박영준)이 전개하는 토탈 라이프스타일 브랜드 내셔널지오그래픽 어패럴이 가을·겨울 시즌을 맞아 모델 정혁과 함께한 TV 광고 영상을 공개한다고 밝혔다.

먼저 공개되는 ‘플리스 자켓 - 스노우펌' 편은 ‘올겨울 가장 극적인 변신'을 컨셉으로 브랜드 특유의 절제된 세련미와 주력 제품의 이미지를 매력적으로 담아냈다.

공개된 광고 영상에서 정혁은 클래식하고 미스터리한 분위기의 바버 숍에 화이트 인조 퍼를 입고 등장, 바버와 진지하게 이야기를 나눈 후 커다란 펌 기계 안으로 들어가 궁금증을 자아낸다. 이어 막 펌을 마친 듯 풍성하고 곱슬거리는 실루엣의 플리스를 입고 카리스마를 뽐내는 정혁의 모습을 감각적으로 담아냈다.

내셔널지오그래픽 어패럴은 브랜드 인기 제품인 '코스토니 플리스 집업'의 눈처럼 포근한 디자인과 뽀글뽀글하게 가공한 소재 특징에서 착안해 ‘스노우 펌’이라는 펫네임을 부여했다. 이번 광고에서 시즌 트렌드 아이템으로 꼽히는 ‘플리스’ 소재의 부드럽고 곱슬거리는 텍스처를 강조하기 위해 스타일리시한 바버샵에서 펌을 통해 플리스 자켓으로 변신한다는 장면을 위트 있게 연출했다.

브랜드 관계자는 “플리스가 높은 인기를 얻고 있는 가운데 그 소재 특유의 매력과 함께 내셔널지오그래픽 어패럴만의 감각적인 스타일을 강렬하게 전달하고자 기획했다. 기존 시즌 광고 방식에서 벗어나 색다른 시각으로 제품의 메세지를 표현해냈다”고 전했다.

한편, 이번 시즌 시리즈 광고 영상은 TV 광고 및 브랜드 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr