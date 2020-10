중부지방 아침 기온이 10도 아래로 떨어지며 쌀쌀한 가을날씨가 나타난 5일 서울 종로구 세종로 네거리에서 추석연휴를 마친 직장인들이 외투를 입고 출근길에 오르고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.