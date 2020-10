'한국판 타임스스퀘어' LG 올레드 TV, 초대형 옥외 광고

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 서울 강남구 테헤란로에 위치한 '그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스' 건물 외벽에 LG 올레드 TV 초대형 옥외 광고를 설치했다고 5일 밝혔다.

광고물은 후면 조명을 활용하는 라이트박스 형태로 가로 13m, 세로 50m 크기다. 전체 면적이 650제곱미터(㎡)에 달한다. 65형(화면 대각선 길이 약 163㎝ LG 올레드 TV를 510개 모아놓은 것보다 넓다. 국내 설치된 라이트박스형 옥외 광고물 가운데 가장 큰 규모다.

LG전자는 이번 광고에서 '압도적 1위 LG 올레드 TV'라는 문구와 함께 맹수의 날카로운 이미지를 사용해 LG 올레드 TV의 선명한 화질을 표현했다. 지난해 세계 최초로 출시한 8K 올레드 TV인 'LG 시그니처 올레드 8K'(모델명 ZX) 제품 사진을 더해 올레드 기술 리더십도 강조했다.

광고가 설치된 지역의 일일 유동 차량 대수는 8만대 이상이다. 인근 지하철역인 삼성역의 하루 이용객은 12만명에 달한다. LG전자는 압도적 규모의 옥외 광고를 통해 이곳을 지나는 많은 사람들에게 LG 올레드 TV의 뛰어난 성능을 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이곳은 2016년 국내에서 처음이자 유일한 옥외 광고물 자유표시 구역으로 지정된 바 있다. 지금은 한국판 타임스스퀘어로 불릴 만큼 다양한 형태의 옥외 광고가 들어서 있다.

앞서 LG전자는 지난 4월께 이 지역에 높이 26미터 직육면체 형태 지주 구조물을 세우고, 구조물 앞면과 뒷면에 각각 가로 12m, 세로 21.8m 크기 초대형 LED 사이니지를 설치했었다.

LG전자 브랜드커뮤니케이션담당 박경아 상무는 "국내 최대 규모 옥외 광고로 LG 올레드 TV의 생생한 화질을 표현했다"며 "차별화된 광고를 통해 고객에게 LG 올레드 TV의 프리미엄 이미지를 전달하는 한편 색다른 광고를 보는 즐거움까지도 선사할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr