폼페이오 訪韓 연기, 美 "10월 아시아 재방문"…韓과 사전 협의

4~6일 쿼드 회의 차 일본만 방문…트럼프 확진에 따른 일정 변경인 듯

외교부 "불가피한 사정 사전 설명, 조속한 시일 내 방한 기대"

[아시아경제 임철영 기자] 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 오는 7~8일로 예정됐던 방한 일정을 연기했다. 폼페이오 장관은 당초 한국을 포함해 몽골, 일본을 방문할 예정이었으나 도널드 트럼프 대통령의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 여파로 4~6일 일본에서 열리는 쿼드(QUAD) 회의에만 참석할 예정이다.

미 국무부는 3일(현지시간) 폼페이오 장관의 아시아 순방 일정과 관련한 수정 보도자료를 통해 폼페이오 장관이 4~6일 일본 도쿄를 방문할 예정이라고 밝혔다. 미 국무부는 "폼페이오 장관은 10월 아시아를 다시 방문할 것으로 기대하고 있으며 방문 일정을 조정할 예정"이라면서 수주 후 재차 아시아 순방에 나설 것임을 예고했다.

이에 외교부는 폼페이오 장관의 방한이 연기와 관련해 사전 설명을 들었으며 조속한 시일 내에 방한이 추진되기를 바란다고 밝혔다. 외교부는 "우리 정부는 불가피한 사정으로 인해 폼페이오 장관의 방한이 연기된 점에 대해 아쉽게 생각한다"면서 "조속한 시일 내에 다시 폼페이오 장관의 방한이 추진되기를 바란다"고 전했다.

이어 외교부는 "폼페이오 장관의 방한이 연기된 것과 관련해 미국측으로부터 서전 설명을 받았으며 그간 외교부-주한미국 대사관, 미 국무부-주미한국대사관 등을 통해 긴밀하게 소통해왔다"고 덧붙였다.

폼페이오 장관은 이번 아시아 순방 일정을 연기함에 따라 쿼드 외교장관 회의에 집중할 계획이다. 쿼드는 미국을 포함해 일본, 호주, 인도 등 4개국 안보 협의체로 미국측은 '쿼드 플러스(+)'를 앞세워 한국의 참여를 요청해왔따. 미 국무부는 "폼페이오 장관은 10월에 아시아를 다시 방문할 것으로 기대하고 있으며 방문 일정을 조정할 예정"이라면서 "수주 후 아시아 재방문이 있을 것"이라고 설명했다.

폼페이오 장관의 이번 아시아 순방 일정 변경은 트럼프 대통령이 코로나19 확진을 받고 미 월터리드 육군병원에 입원하면서 결정됐다. 미국측은 트럼프 대통령이 확진 판정을 받은 지난 2일까지만해도 아시아 순방을 예정대로 진행한다고 밝혔으나 한국과 몽골 방문만 취소하는 쪽으로 계획을 변경했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr