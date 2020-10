LG 윙, 10월6일 국내 출시

한·미 순차 출시…미국은 15일부터

출고가 109만8900원으로 책정

C타입 이어폰·전용 케이스 제공

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 화면을 돌려서 두 개의 디스플레이를 사용할 수 있는 새로운 폼팩터의 스마트폰 'LG 윙'을 6일 국내에 출시한다.

4일 LG전자는 이동통신 3사와 자급제 채널을 통해 LG 윙을 6일 한국 시장에 출시하고 오는 15일 버라이즌을 시작으로 미국 시장에 순차 출시한다고 밝혔다.

한국과 미국은 LG 스마트폰에 가장 중요한 시장이다. 익스플로러 프로젝트로 선보이는 첫 제품인 LG 윙을 두 시장에 잇따라 출시해, 새로운 변화를 원하는 고객들을 적극 공략할 계획이다. 익스플로러 프로젝트는 스마트폰의 진화된 사용성에 무게를 두고, 성장 가능성 있는 영역을 선제 발굴해 나가겠다는 LG 스마트폰의 혁신 전략이다.

LG전자는 공격적인 가격으로 변화를 원하는 소비자들이 새로운 폼팩터를 체험할 수 있도록 LG 윙의 국내 출고가를 109만8900원으로 결정했다. 지금까지 국내에 출시된 새로운 폼팩터의 스마트폰 중 가장 낮은 수준이다. LG 윙은 각각 6.8인치와 3.9인치 크기의 두 개의 올레드(OLED) 디스플레이가 탑재됐다. 디스플레이는 스마트폰 부품 가격 가운데 큰 비중을 차지하지만 가격 거품을 걷어냈다는 것이 LG전자 측 설명이다. LG전자는 국내 시장에 출시되는 LG 윙 제품 박스에 ‘전용 케이스’, ‘C타입이어폰’ 등을 함께 제공한다.

LG 윙은 사용자들에게 익숙한 바(Bar) 타입 스마트폰의 편의성에 화면을 가로로 돌려 쓰는 ‘스위블 모드(Swivel Mode)’로 기존과 다른 사용자 경험을 더한 제품이다. 일반 스마트폰처럼 사용하다가 필요할 때 메인 스크린을 시계방향으로 돌려 숨어 있던 세컨드 스크린과 함께 사용할 수 있다. 스위블 모드에서는 하나의 애플리케이션으로 두 화면을 모두 사용하거나, 두 개의 앱을 쓸 수 있다.

신재혁 LG전자 모바일마케팅담당은 “‘LG 윙’의 스위블 모드를 한번 사용해보면, 기존 스마트폰이 불편하게 느껴질 것”이라며 “더 많은 고객들이 ‘LG 윙’만의 사용 편의성을 체험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr