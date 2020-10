GS25, 대상 ‘미원맛소금’과 손잡고 ‘미원맛소금팝콘’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] GS25는 종합식품회사 대상 청정원과 손잡고 ‘미원맛소금’의 상품 디자인과 재료를 결합한 ‘미원맛소금팝콘’을 선보인다고 4일 밝혔다.

‘미원맛소금팝콘’은 출시 이후 51년간 맛소금계를 대표하는 ‘미원맛소금’ 고유 서체와 디자인을 그대로 살린 뉴트로(새로운 복고) 스타일 상품이다.

‘미원맛소금팝콘’은 ‘미원맛소금’을 사용해 담백하고 깔끔한 맛을 살렸다. 팝콘과 가장 잘 어울리는 최적의 짭짤한 맛을 찾기 위해 GS25 상품 담당자와 대상식품연구소 연구원들이 약 6개월간 53여 차례의 샘플 테스트를 통해 개발했다. 가격은 1500원이다.

한편 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 영화관 보다는 집에서 영화나 드라마를 보는 고객이 증가하며 팝콘 매출도 지속적으로 신장하고 있다. 실제로 GS25의 올해 1월부터 9월까지 전년 동기 대비 팝콘 매출은 32.7% 증가했다.

황보민 GS25 스낵 담당 MD는 “GS25는 버터갈릭팝콘, 크런키팝콘, 메가박스 오리지널 팡콘 등 다양한 컨셉의 차별화된 팝콘 출시를 통해 고객들에게 팝콘 맛집으로 통하고 있다”며 “고객들에게 색다른 즐거움을 제공하기 위해 맛, 양, 디자인에서 경쟁사와 구별되는 다양한 상품을 지속적으로 선보일 것이다”고 말했다.

