김정숙 여사 "바수데헤바 꾸뚬바깜!(지구촌은 하나입니다)"

간디 탄생 150주년 축사

김정숙 여사는 3일 간디 탄생 150주년을 맞아 열린 기념 행사에서 축사를 통해 간디 철학을 매개로 한국과 인도의 우호 협력 메시지를 전했다.

김 여사는 이날 오후 1시 30분(한국시간)부터 열린 '간디 탄생 150주년 기념 웨비나'에서 영상 축사를 통해 "수교 47년째를 맞는 한국과 인도는 문재인 정부 들어 양 정상 간의 돈독한 우의와 신뢰를 바탕으로 '특별 전략적 동반자 관계'를 발전시켜 나가고 있다"면서 "최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 상황에서도 한-인도의 우호협력 관계는 더욱 빛을 발하고 있다"고 말했다.

그간 문재인 대통령 내외는 나렌드라 모디 인도 총리와의 각별한 우의를 바탕으로, 한-인도 특별 전략적 동반자 관계 등을 고려해 간디 관련 기념행사 등에 적극적으로 참석해왔다.

김 여사 또한 지난 2018년 11월 모디 총리의 공식초청으로 인도를 단독방문하여 허왕후 기념공원 착공식, 디왈리 축제 행사에 참석하는 등 한-인도 간 문화 교류 활동을 이어왔다.

축사에서 김 여사는 "코로나19로 고통받고 계신 모든 분들께 깊은 위로"를 전하고 "인류의 상생을 위한 연대가 절실한 시기"라고 말했다.

이어 "변화를 원한다면 네가 그 변화가 돼라"고 한 간디의 실천정신을 언급하고, 간디가 직접 물레질을 하며 인도 전통 직물인 '카디' 생산을 장려함으로써 비폭력적인 방법으로 독립과 자유를 위한 연대를 이뤄냈음을 강조했다.

아울러 간디가 '자기 문화와 전통을 지키는 보통 사람을 진정한 영웅'이라 여겼던 점을 언급하면서 "한국에서도 목화를 물레로 자아 만든 흰 무명옷이 오랜 세월 민중의 상징이었다"며 "그 나라의 직물에는 그 나라의 얼이 담겨 있다"고 설명했다.

김 여사는 축사 말미에서 "인도의 시성 타고르의 예지가 담긴 시구처럼 한국과 인도 두 나라가 아시아를 넘어 전세계의 평화와 번영에 기여하는 등불이 되기를 바란다"며 "바수데헤바 꾸뚬바깜! 지구촌 공동체의 안녕을 기원한다"고 말했다.

'바수데헤바 꾸뚬바깜'은 산스크리트어로 '지구촌은 하나입니다'라는 뜻으로, 코로나 시대 국제적 연대를 강조하는 말로 해석된다.

이번 웨비나는 '엮여진 관계-직물의 전통(Weaving Relations:Textile Traditions)'을 주제로 열렸다. 지난 2년간 인도 정부가 진행해온 마하트마 간디 탄생 150주년 기념사업 마지막 행사다. 이번 축사는 인도문화관계위원회(ICCR)의 요청을 수락해 이뤄졌다.

김 여사의 영상축사는 모디 총리 연설에 이어 이뤄졌다. 김 여사는 카디에 담긴 간디의 정신을 기억하자는 취지에서 인도의 바나라시 카디로 만든 의상을 입었다. 배경에는 2018년 인도 간디기념관 방문시 모디 총리가 문 대통령에게 선물한 물레와 간디의 물레질을 상징하는 목화꽃이 장식됐다.

임세은 청와대 부대변인은 "김 여사의 오늘 웨비나 참석은 인도인들이 국부로 추앙하는 간디의 위대한 비폭력 정신과 숭고한 희생을 함께 기림으로써 우리의 신남방정책 핵심 협력국인 인도와의 관계를 보다 두텁게 할 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "김 여사의 영상축사가 코로나19 확산으로 전례 없는 위기를 겪고 있는 국제사회에 용기와 연대의 메시지가 되기를 희망한다"고 덧붙였다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr