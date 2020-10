[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 2일 오후 3시11분께 부산 금정구 장전동에 있는 6층짜리 주상복합건물 2층 피아노 학원 연습실에서 불이 났다.

이 불로 2층에서 피아노 연습을 하던 2명과 옆 건물 입주민 등 20대 남녀 4명이 대피하는 과정에서 연기를 흡입, 병원으로 옮겨졌다. 불은 피아노와 방음벽 등을 태워 약 1864만원(소방서 추산) 상당의 재산피해를 낸 뒤 30여분 만에 완전히 진화됐다.

화재가 난 피아노 연습실의 운영자는 경찰에서 "퀵보드를 충전시켜놓고 피아노 연습을 하던 중 '퍽'하고 불꽃이 튀는 소리와 함께 불길이 치솟아 자체 진화를 시도했다"고 진술했다.

경찰 관계자는 이와 관련 "퀵보드를 국립과학수사연구원으로 보내 자체 결함 여부를 확인할 예정"이라고 전했다.

