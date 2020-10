文대통령 "트럼프 대통령 조속한 쾌유 기원" (종합)

김정숙 여사와 함께 트럼프 대통령 내외 코로나19 쾌유 기원 위로전 발송

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령과 김정숙 여사는 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 확진 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령과 멜라니아 여사의 쾌유를 기원하는 위로전을 발송했다.

강민석 청와대 대변인은 "문재인 대통령 내외는 트럼프 미국 대통령과 멜라니아 여사의 코로나19 확진 소식을 접하고 위로전을 2일 오후(우리시각) 발송했다"고 말했다.

문 대통령은 위로전에서 "우리 내외는 대한민국 국민과 함께 대통령님과 여사님의 조속한 쾌유를 기원드리며, 가족들과 미국 국민들에게도 각별한 위로와 격려의 말씀 전한다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 2일 트위터에 "오늘 밤 @FLOTUS(멜라니아 여사 트위터 계정)와 내가 코로나19 양성판정을 받았다. 우리는 격리와 회복 절차를 즉시 시작할 것이다. 우리는 '함께' 이를 극복할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 호프 힉스 보좌관이 전날 코로나19 양성 판정을 받자 멜라니아 여사와 함께 코로나19 검사를 받았는데 두 사람 모두 양성 판정을 받았다.

