[아시아경제 장세희 기자]충남 홍성에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 1명 추가됐다.

2일 홍성군에 따르면 지역 25번째 확진자는 홍성읍 오관리에 거주하는 60대 여성이다.

인천 남동구 확진자의 접촉자로 자가 격리 중 확진 판정을 받았다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr