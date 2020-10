정은경 "남은 연휴 위험요인, 지인·종교행사·집회"

지인 모임 최소화 당부

3일 집회 우려도

[아시아경제 장세희 기자]정은경 중앙방역대책본부장은 2일 브리핑을 통해 남은 추석 연휴 기간의 위험 요인으로 지인 모임과 종교행사, 집회를 꼽았다. 확진자 수는 감소 추세를 보이고 있지만 개천절을 포함한 주말 동안 코로나19 감염이 늘어날 수 있다고 강조했다.

정 본부장은 "지인 모임을 통한 소규모 전파가 발생할 우려가 있다"며 "특히 차나 음식을 같이 드실 때 마스크를 착용할 수가 없어서 모임 참석자가 집단감염된 사례가 많이 보고가 되고 있기 때문에 가급적 지인 모임을 최소화해 달라"로 말했다. 마스크를 벗은 상태에서 감염된 사례를 우려한 것이다.

정 본부장은 또 "최근에도 종교행사나 소모임 활동, 또 온라인 종교행사를 준비하는 모임이나 종교행사 전후의 식사 모임 등을 통해 소규모 발생이 지속되고 있다"며 "특히 고령의 어르신은 반드시 비대면 종교활동을 하시고 종교시설 내에서는 환기와 소독을 철저히 해야 한다"고 당부했다.

이외에도 3일로 예정된 집회가 방역에 치명적인 영향을 미칠 가능성도 언급했다. 정 본부장은 "많은 사람들이 밀집해 구호를 제창하거나 음식을 섭취하는 등의 위험행동을 한다면 모두의 안전을 위태롭게 할 수 있다"며 "공동체의 안전, 개인의 건강을 위해 비대면으로 전환해 주시기를 바라며 집회 참석 시에도 반드시 방역수칙을 철저히 준수해달라"고 강조했다.

