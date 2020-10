북한, 8월 중국서 정제유 142t 반입…한달새 10분의 1토막

[아시아경제 황윤주 기자] 북한이 올해 8월 중국으로부터 반입한 정제유가 전월의 10분의 1 수준인 142t에 그치는 것으로 나타났다.

1일 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북제재위원회 홈페이지에 따르면 올해 8월 중국에서 북한으로 반입된 정제유는 총 142t으로, 7월 반입량(1498t)의 10분의 1 수준에 불과했다. 지난해 8월(2209t)과 비교해서도 93.6% 줄어든 것이다.

북한이 8월 러시아로부터 반입한 정제유도 32t으로, 지난해 8월(2612t) 대비 무려 98.8% 감소했다. 7월 반입량은 보고되지 않았다.

올 1∼8월 북한이 중국과 러시아로부터 반입한 정제유 총량은 현재까지 보고된 수치상으로는 1만7294t이며, 경유 기준으로 환산하면 12만9706배럴이다.

유엔 안보리 대북제재위는 2017년 결의 2397호를 통해 1년간 북한에 공급할 수 있는 정제유를 총 50만 배럴로 제한하고, 회원국이 북한에 제공한 정제유 양과 금액을 보고하도록 한 바 있다.

