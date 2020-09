성북구 가정어린이집 연합회 코로나19 피해이웃 위한 성금기탁

각 원장 십시일반 성금 200만원 성북구청장에게 전달... 가정어린이집 연합회 “적은 금액이지만 코로나19로 어려움 겪는 이웃에 도움이 됐으었으면”

[아시아경제 박종일 기자] 성북구 가정어린이집 연합회(회장 석영만)가 코로나19로 생계에 어려움을 겪고 있는 이웃을 돕기 위해 성금(200만원)을 성북구청에 기부했다.

성북구 가정어린이집 연합회 관계자들은 이승로 성북구청장을 만나 기부금을 전하며 “코로나19로 모두가 어려운 시기에 서로 격려하고 돕자는 취지로 각 원장들이 성금을 모았다”고 밝혔다.

석영민 회장은 “원아와 부모를 직접 대면하는 만큼 코로나19로 인한 경제적 어려움을 누구보다 예민하게 수렴하게 되다보니 가정어린이집 원장님들이 자발적으로 마음을 모아 전하게 됐다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “최근 코로나19로 뜻하지 않게 경제적 어려움에 처한 지역 내 주민을 위해 가정어린이집 연합회가 실천한 배려와 기부에 감사드리며, 성북구는 코로나19 확산 방지와 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 화답했다.

