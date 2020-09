전남도 온라인 쇼핑몰, 추석 특판전서 ‘대박 매출’ 기록

온라인 쇼핑몰 ‘남도장터’ 64억 매출 올렸다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전라남도의 농수축산물 온라인 쇼핑몰인 ‘남도장터’가 추석 특판전서 프리미엄 및 장기보존 선물세트의 인기에 64억 원의 매출을 올렸다.

30일 전라남도의 매출 분석결과 10만 원 이상 고가제품 매출의 경우 이번 추석에는 4천 600만 원으로 지난 설 명절보다 3배 이상 증가했다. 참기름 및 미역·멸치 건어물 등 장기 보존식품 선물세트 판매도 크게 늘어 난 것으로 조사됐다.

특판전 기간 64억 원의 총 매출도 지난 설 명절 21억 원 보다 3배 이상 증가한 수치다.

전남도는 그동안 ▲전남지방우정청 등 31개사와 전략적 제휴를 통한 유통채널 다각화 ▲정부·지자체 등 공공기관 2천 500곳 대상 판촉·홍보 강화 ▲‘원스트라이크 아웃제’ 시행에 따른 품질관리 강화 등으로 남도장터의 인지도를 높인 결과로 분석했다.

특히 이번 성과는 코로나19로 이동을 자제한 사회적 분위기 속에서 추석 선물로 고향 방문의 아쉬움을 대신하려는 수요를 비롯해 청탁금지법 농식품 추석 선물 한도가 20만 원으로 상향돼 프리미엄 제품 판매가 늘어난 것이 주요인으로 분석됐다. 또 코로나19 영향으로 집밥 수요가 늘어 집에서 장기간 보관할 수 있는 선물세트가 인기를 끌고 있는 것으로 나타났다.

실제로 판매 제품 중 해신수산 영어조합법인의 완도활전복세트가 5억 원의 매출을 올렸으며, 청자골 한우리 영농조합법인의 한우 선물세트 4억 원, 이룸팜스의 사과·배 선물세트 3억 6천만 원 등 상위 30개 업체가 1천만 원 이상 고른 매출을 올린 것으로 확인됐다.

남도장터는 현재 도내 996개 업체가 입점해 농수축산물 및 가공식품 1만 3천 352개 상품을 판매하고 있다. 지난해 총매출액은 63억 8천만 원이었으나 올해는 이번 추석 판매 호조로 300억 원을 초과 달성할 것으로 기대된다..

