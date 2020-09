전남 완도서, 연쇄 추돌 사고로 1명 숨지고 3명 다쳐

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 완도군 완도읍 자동차전용도로에서 승합차와 화물차의 1차 사고에 이어 뒤따르던 승용차, 승합차, 화물 차량 등 2차 사고까지 이어져 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

30일 완도경찰서에 따르면 지난 29일 오후 6시 53분께 완도읍 자동차전용도로에서 정차해 있던 A(71)씨의 승합차를 B(38)씨의 6.8t 화물차가 들이받았다.

이 사고로 A씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨진 것으로 알려졌다.

경찰은 노후 차량을 몰던 A씨가 자신의 차량 트렁크가 열리자 차를 갓길에 세워놓고 트렁크를 닫으려다가 사고를 당한 것으로 추정하고 있다.

전방에서 사고가 나는 모습을 목격한 승용차 운전자가 급정거했다가 뒤따르던 승합차, 화물차량과 연쇄 추돌하는 2차 사고도 일어났다.

이 사고로 승용차 운전자 등 3명이 경상을 입고 병원 치료를 받았다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr