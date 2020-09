이형석 의원, 도와주고 매 맞는 구급대원 폭행에 “솜방망이 처벌이 문제”

2016년 이후 구급대원 폭행사건 877건에 달하지만, 처벌은 427건에 불과

구급대원 폭행에 있어 엄정한 법 집행 이루어질 필요

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 이형석 의원(광주 북구을)은 최근 5년간 876건의 구급대원 폭행 사건이 발생했으나, 벌금이나 징역 처벌은 427건에 불과하다고 밝혔다.

이 의원은 소방청이 제출한 2016년 이후 구급대원 폭행 사건 현황 자료 분석 결과, 지난 2016년 199건이었던 구급대원 폭행 사건은 2017년 167건으로 소폭 감소했으나, 2018년 216건으로 다시 증가해 2020년 6월 기준 90건을 기록했다고 밝혔다.

이처럼 도와주고 매를 맞는 구급대원 폭행 사건은 지역별로 서울이 236건으로 가장 많았으며, 경기 183건, 부산 68건, 대구 45건, 충남 43건 순이었다. 광주는 20건, 전남은 12건이 발생했다.

문제는 구급대원 폭행 사범에 대한 솜방망이 처벌에 있다. 최근 5년간 구급대원 폭행 사범 876명 중 벌금이나 징역 처벌은 427건에 불과한 것으로 밝혀졌다. 재판·수사 중인 사건을 고려하더라도 34%에 달하는 300명이 기소유예나 선고유예, 기타 사유로 처벌을 받지 않은 것이다.

더불어민주당 이형석 의원은 “소방청이 구급대원 폭행 사건에 대해 무관용 원칙을 적용하겠다고 천명했음에도 불구하고 구급대원 폭행 사건이 매해 발생하고 있다”라며, “구급대원 폭행 사범은 더욱 엄중한 법적 책임을 지게 하고, 구급대원 스스로 자신을 지킬 수 있도록 최소한의 방어권을 행사할 수 있는 방안 마련이 필요하다”고 지적했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr