[아시아경제 이민지 기자] 현대중공업이 29일 자동화 설비 판매 및 설치 등을 주요 사업으로 하는 현대엘앤에스 주식회사가 자회사에서 탈퇴한다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr