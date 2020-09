[아시아경제 이민우 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 16,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,750 2020.09.29 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 현대로템, 국군의 날 행사서 다목적무인차 'HR-셰르파' 시연 이번엔 자율주행자동차 말고 자율주행열차다! 세계 최초의 성과!!현대로템, 국제 방산 전시회서 폴란드형 K2전차 수주 도전 close 은 방위사업청과 차륜형장갑차 3차양산 사업 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 계약금은 4077억원이며 매출액 대비 16.6%에 해당하는 규모다.

