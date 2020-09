티웨이홀딩스, BW 300억원 발행… 티웨이항공 유상증자 참여

[아시아경제 조성필 기자] 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 934 전일대비 37 등락률 +4.12% 거래량 3,535,179 전일가 897 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일티웨이홀딩스, 티웨이항공 주식 337억원에 추가취득“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 가 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,465 전일대비 440 등락률 +21.73% 거래량 1,703,340 전일가 2,540 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공권 예약 승객에 '왓챠' 10일 무료이용권티웨이항공, 가을맞이 국내선 최저 9000원 할인이벤트티웨이항공, 中 우한 노선 운항재개…코로나19 이후 8개월만 close 유상증자 참여에 필요한 재원 확보를 위해 신주인수권부 사채(BW) 300억원을 발행하기로 했다.

티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 934 전일대비 37 등락률 +4.12% 거래량 3,535,179 전일가 897 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일티웨이홀딩스, 티웨이항공 주식 337억원에 추가취득“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 28일 이사회를 열고 일반공모 방식의 BW 300억원 발행을 결의했다고 밝혔다.

표면 이자율은 2.0%, 만기 이자율은 4.0%이고 사채 만기일은 2023년 10월 22일이다.

티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 934 전일대비 37 등락률 +4.12% 거래량 3,535,179 전일가 897 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일티웨이홀딩스, 티웨이항공 주식 337억원에 추가취득“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 신주인수권증권과 신주인수권이 분리된 채권을 각각 11월 9일과 10월 22일 상장할 예정이다.

티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 934 전일대비 37 등락률 +4.12% 거래량 3,535,179 전일가 897 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일티웨이홀딩스, 티웨이항공 주식 337억원에 추가취득“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 BW 발행을 통한 300억원을 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,465 전일대비 440 등락률 +21.73% 거래량 1,703,340 전일가 2,540 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공권 예약 승객에 '왓챠' 10일 무료이용권티웨이항공, 가을맞이 국내선 최저 9000원 할인이벤트티웨이항공, 中 우한 노선 운항재개…코로나19 이후 8개월만 close 이 추진하는 유상증자에 사용할 예정이다.

