[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교(총장 조성수) 2021학년도 수시모집 경쟁률이 5.03:1을 기록했다.

28일 남부대에 따르면 지난 23일부터 이날까지 원서접수 결과 6개 계열 17개 학과 신입생 정원 696명 중 662명을 선발하는 수시모집에서 3330명이 지원했다.

가장 높은 경쟁률을 보인 학과는 물리치료학과로 9.71:1, 응급구조학과 7.22:1, 간호학과 5.97:1, 방사선학과 6.25:1, 사회복지학과, 5.37:1 등으로 나타났다.

면접고사는 내달 28일 비대면 온라인 면접으로 실시하고, 합격자는 11월 13일에 발표한다.

간호학과, 물리치료학과의 경우 수능 최저학력기준을 적용받기 때문에 오는 12월 24일 최종합격자를 발표한다.

