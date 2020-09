[아시아경제 이민우 기자] 포스링크 포스링크 056730 | 코스닥 증권정보 현재가 1,460 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,460 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 포스링크, 300억원 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일포스링크 회생 M&A 매각공고 close 는 TALAW LIMITED에서 신안캐피탈로 최대주주가 변경됐다고 28일 공시했다. 신안캐피탈의 지분율은 84.86%(6000만주)다.

회사 측은 "회생계획인가에 따른 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경"이라고 설명했다.

