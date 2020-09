경동나비엔, '스파오' 콜라보레이션 마케팅

'지구를 살리는 친환경 입는 보일러' 콘셉트

발열내의 '웜테크' 제품 대상

스파오 매장에 보일러 디자인

[아시아경제 김대섭 기자] 경동나비엔은 이랜드월드의 의류 브랜드 '스파오'와 콜라보레이션 마케팅을 시작한다고 28일 밝혔다.

이번 콜라보레이션 마케팅은 '지구를 살리는 친환경 입는 보일러' 콘셉트로 기획됐다. 스파오 발열내의 '웜테크' 제품을 대상으로 진행한다.

서울 영등포 타임스퀘어, 코엑스, 명동, 강남의 스파오 매장에는 올해 웜테크 신제품을 한 눈에 둘러볼 수 있는 '웜테크존'이 개설됐다.

웜테크존 내 마네킹 부스에 경동나비엔 보일러 디자인이 적용됐다. 보일러 실내 온도 조절기를 설치해 시각적 재미를 더했고, '친환경 입는 보일러'라는 콜라보레이션 콘셉트를 알기 쉽게 표현했다.

특히 스파오 강남점에는 '포토존'도 개설했다. 또 경동나비엔과 스파오는 입는 보일러를 선물하라는 메시지에 맞춰 웜테크 기프트 카드와 박스를 선보인다.

김시환 경동나비엔 마케팅 본부장은 "이번 스파오와 협업은 다양한 연령층과 함께 하는 열린 소통의 시발점이 될 것이라고 생각한다"며 "앞으로도 경동나비엔은 적극적인 콜라보레이션 마케팅을 통해 브랜드 파워를 강화하고 더욱 친근한 기업 이미지를 구축해 나갈 것이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr