타이틀리스트 '토머스 한정판 퍼터' 출시

"세계랭킹 3위 무기를 내 품에."

타이틀리스트가 스카티 카메론 '저스틴 토머스 한정판' 퍼터(사진)를 선보였다. 미국프로골프(PGA)투어에서 통산 13승을 수확한 월드스타다. 카메론 퍼터 컬렉션 중 팬텀X 라인의 '팬텀X 5.5 모델'을 기초로 만들었다. 'JT' 엠블럼과 사인 등 유니크한 디자인으로 소장 가치를 높였다. 높은 관성모멘트(MOI) 윙백 헤드 스타일과 스몰 슬랜트 넥(Small Slant Neck)이 조화를 이룬다.

로우(Raw) 스테인리스 스틸 마감은 표면 광택을 유지하면서 실전에서는 눈부심을 방지하는 역할을 수행한다. 백 캐비티에 스카티 레드 닷 3개가 삽입했다. 피스톨레로 플러스 그립(Pistolero Plus grip)과 토머스의 이름이 감각적으로 자수 된 헤드 커버로 구성됐다. 전 세계에 오직 2020개만 출시된다. 클럽 공식 대리점에서 살 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.