'나 혼자 산다; 장우영이 밝힌 결혼 계획 "나이 제한 없어"

[아시아경제 김정호 객원기자] 그룹 2PM 멤버 장우영이 결혼에 대해 언급해 눈길을 끌고 있다.

25일 오후 방송된 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서는 그룹 2PM 장우영의 일상이 전파를 탔다.

이날 기안84는 혼자 사는 장우영에게 "외롭지 않냐"며 "결혼은 안 하냐"고 질문했다.

이를 들은 장우영은 "외로운 것 같기도 하다. 그래서 항상 결혼을 하고 싶다고 생각한다. 그런데 결혼에 대한 나이 제한은 두지 않을 거다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

이어 장우영은 "아마 내년 2PM 컴백 전까지는 결혼 안 할 것 같다"고 밝혀 좌중의 놀라움을 자아냈다.

그는 "내년 2월에 2PM 멤버들이 다 전역한다. 아직 정해진 건 없지만, 컴백을 무조건 해야 하지 않을까 생각한다"고 활동 열정을 드러냈다

아울러 장우영의 빈티지 감성 인테리어가 돋보이는 집을 최초로 공개됐다. 그는 제일 좋아하는 소품으로 초등학교 1학년 때부터 쓴 소파를 꼽았다.

나아가 그는 혼자 산 지 8년째라고 밝히며 30~40군데 보러 다니다가 운명처럼 만난 집이라고 소개했다.

한편, 나혼자산다는 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr