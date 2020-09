[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 지난 25일 신대어린이공원에서 양천구 마을공동체 모임 참여 주민들과 추석맞이 송편 만들기를 진행했다.

양천구 마을공동체 활동에 참여한 신월1동 주민들은 이날 송편 만들기 등을 하며 주민 간 소통과 교류의 시간을 가졌다.

