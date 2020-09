성동구, 예비 창업가 53% 창업성공시킨 비결?

구, 소셜벤처 예비 창업가 15팀에 창업지원금, 맞춤형 교육 및 멘토링...8개 팀 창업성공, 3개 팀 소셜벤처 법인 설립..투자유치 등 지속적 지원

[아시아경제 박종일 기자] “어디서부터 어떻게 시작해야 할지 몰랐던 ‘주식회사 제시키친’을 세상에 태어나게 해준 성동구의 지원에 정말 감사드린다”

지난 24일 개최된 ‘2020년 소셜벤처 청년 창업지원 사업 성과공유회’에 참석한 제시키친 대표 제시킴은 그동안의 창업과정을 설명하며 벅찬 감정을 숨기지 못했다.

이날 성동안심상가에서 개최된 성과공유회에서는 소셜벤처 창업에 도전한 15개 팀의 청년사업가들이 모였다. 창업준비 기간의 에피소드와 다양한 아이디어들을 공유, 창업성공과 성장을 응원하기 위해 모인 이들은 지난 8개월 간 성동구의 지원과 함께 창업실현의 꿈을 이루기 위해 뛰어온 청년들이다.

성동구(구청장 정원오)는 지난 2월부터 소셜벤처 예비 창업가에게 창업준비금을 지원, 맞춤형 교육과 멘토링을 통한 창업역량을 강화하는 ‘2020년 소셜벤처 창년 창업지원 사업’을 추진하고 있다.

구는 접수한 총 67개 팀 중 15개 팀을 지원대상으로 선정, 온라인 창업교육과 맞춤형 멘토링을 실시, 중간심사를 통해 각 팀 당 최고 3000만원까지 사업 개발비를 지원했다.

그 결과 현재까지 총 8개 팀이 창업에 성공했다. 그 중 북한음식 대중화에 나선 ‘제시키친’과 소상공인의 세무업무를 돕는 온라인 플랫폼을 개발한 ‘택스비’, 시각장애인 조향사와 디퓨저를 만드는 ‘임팩트어스’는 소셜벤처 법인을 설립해 ‘성수 소셜벤처밸리’로 입성했다.

제시킴 대표는 “창업에 성공한 선배기업들의 생생한 창업 스토리 및 멘토링이 큰 도움이 됐다” 며 “창업이라는 꿈을 이루고 내가 꿈꾸는 사회적 가치를 실현할 수 있게 돼 기쁘고, 전 세계에 북한음식을 알리고 판매하는 날까지 열심히 달리겠다”고 말했다.

구는 창업에 성공한 팀에 대해선 대규모 임팩트 투자기관과 크라우드 펀딩 조성 및 판로기회 개척 등 기업성장을 돕고, 창업을 준비 중인 팀에게는 지속적인 창업상담 및 활동지원으로 사업아이템을 창업으로 연결할 수 있도록 지원을 이어나간다고 밝혔다.

정원오 성동구청장은 “청년들이 창업을 어려워하는 가장 큰 이유는 초기창업자금 부족과 실패에 대한 두려움 때문”이라며 “이번 지원이 지역문제 해결을 위한 소셜벤처만의 참신한 아이디어를 발굴, 청년자립지원 및 신규 일자리 창출 등 다양한 시너지 효과를 거둘 수 있기를 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr