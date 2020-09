전남대 명예박사 된 ‘구두수선공 할아버지’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 서울 명동 귀퉁이에서 30여 년을 구두 수선공으로 살아온 할아버지가 명예철학박사가 됐다.

전남대학교는 지난 24일 오전 학내 용지관 광주은행홀에서 김병양 회장(84. 서울 종로)에게 명예철학박사학위를 수여했다.

앞서 김 회장은 지난 4월, 전남대학교에 12억 원 상당의 전 재산을 후학양성에 써달라며 기부해 화제가 됐다.

전남 장성 출신인 김 회장은 쉰이 넘은 나이에 서울 명동에서 구두수선공으로 나설 만큼 평생을 불굴의 의지와 올곧은 성실함, 새로움에 대한 도전으로 일관해 왔다.

이날 학위수여식에는 김 회장의 가족과 친지, 의성김씨 대종회 관계자들이 참석해 문중의 경사를 지켜봤고, 정병석 총장을 비롯한 백장선 대학원장, 단과대학장, 보직교수들도 김 회장의 학위 수여를 함께 축하했다.

정병석 총장은 “김병양 회장이 살아온 팔십 평생은 마치 동네 어귀의 느티나무가 척박한 땅에서도 거목으로 자라 동네 사람들에게 쉼터를 내주는 것과 흡사하다.”며 “김 회장의 삶은 긴 호흡으로, 멀리 보며, 최후의 승리자가 되고자 하는 학생들에게 표상이 될 것”이라고 말했다.

김병양 회장은 “보잘것없는 제가 영광스러운 자리의 주인공으로 서게 돼 무한한 영광으로 생각한다.”며 “전남대학교는 이제 저의 학교가 된 만큼 여생도 우리 전남대학교를 생각하며 보탬이 될 일을 하겠다.”고 소감을 밝혔다.

