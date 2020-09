환불원정대, 10월10일 데뷔 확정…데뷔곡은 'Don't touch me'(종합)

[아시아경제 김정호 기자] '놀면 뭐하니'의 '환불원정대'가 작곡가 라도의 곡 'Don't touch me'로 활동하기로 확정했다.

26일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 신박기획의 대표 '지미 유'(유재석), 매니저 정봉원(정재형)-김지섭(김종민), '환불원정대' 만옥(엄정화), 천옥(이효리), 은비(제시), 실비(화사)가 첫 스케줄에 나선 모습이 전파를 탔다.

이날 '신박기획' 대표 지미 유는 소속 가수 '환불원정대'와 매니저들 사이 팀워크를 다지고 파이팅을 도모하기 위해 단체로 프로필 촬영 시간을 가졌다.

그가 멤버들을 데려간 곳은 대한민국 연예인이라며 거쳐 가야하는 관문과도 같은 성지로, 방송의 역사와 전통이 깃든 사진관. 그곳에는 '지미 유'를 비롯해 만옥과 천옥의 본캐 시절 과거 모습은 물론 봉원의 모습도 남겨져 있어 놀라움을 자아냈다.

카메라 앞에선 '환불원정대' 멤버들은 개인과 단체 촬영을 진행하며 마치 패션 화보 촬영에 임하듯 프로페셔널한 변신을 보여줬다.

그런가 하면 '신박기획' 지미 유, 정봉원, 김지섭은 팀복으로 하나된 강한 기운을 뿜어냈다. 지미 유는 단체 티셔츠를 준비해 매니저들과 '환불원정대'와 함께 유쾌한 단체 촬영도 진행했다.

'환불원정대'의 첫 스케줄은 당대의 대세들만 할 수 있다는 'TV 추석 인사 스팟' 촬영이었다. '지미 유'는 방송계 인맥을 통해 어렵게 스케줄을 잡았다. 걸그룹으로 본격적인 활동을 하기 전 '환불원정대'를 제대로 알릴 수 있는 기회이기에 모두가 긴장된 마음으로 스케줄에 임했다.

본격적인 촬영에 돌입하자 현장은 NG 지뢰밭이 됐다. 첫 시작부터 멘트를 가로채는 멤버가 등장하는가 하면, 말이 꼬이고, 몸개그도 불사하는 멤버, 추석에 어울리지 않는 아우라를 뿜어내는 멤버 등 '지미 유'와 매니저들을 속 터지게 만드는 상황이 펼쳐져

주변에 웃음을 안겼다.

이어 '지미 유'는 드디어 '환불원정대'에게 그가 찾은 타이틀 후보 곡을 최초로 공개했다.

앞서 '지미 유'는 '환불원정대'에게 꼭 맞는 곡을 찾던 중 음악 하는 아는 동생인 블랙 아이드 필승 라도에게 곡을 의뢰했더 바 있다.

라도의 비밀 창고 속에서 발견한 비트에 '지미 유'의 '탑100귀'가 발동, 흡족해하며 추가 작업을 요청했다. 방송을 통해 공개된 비트는 시청자들의 귀와 마음도 사로잡으며 이후 진행 사항에 대한 궁금증을 유발했다.

그리고 이날 '지미 유'는 업그레이드된 곡을 '환불원정대' 멤버들에게 공개했다. 한껏 자신감이 차오른 '지미 유'는 "노래 제목은 'Don't touch me'(돈 터치 미)이다. 너무 좋다. 맘에 안 들면 면전에서 따귀를 때리라"며 말해 궁금증을 자아냈다.

음악이 공개되자 만옥, 천옥, 은비, 실비는 초집중한 모습을 보였다. 사이렌 소리로 강력하게 시작하는 도입부가 깊은 인상을 안겼다. '지미 유'는 역시나 음악에 흠뻑 빠져 나홀로 댄스를 췄고, 멤버들은 자신들도 모르게 비트를 타며 노래를 감상했다.

음악이 끝나고 '환불원정대' 멤버들은 의미심장한 표정을 지었다. 노래에 대한 평가를 묻자 만옥은 "곡을 안 들어주려고 했는데, 인정하고 싶지 않지만 좋다. 소름이 3번 왔다갔다"고 만족해했다.

천옥과 실비도 "노래가 좋긴 좋다. 대중적인 요소가 다 갖춰진 곡이다"고 밝혔다. 은비도 "기대 했던것 보다 더 좋다"고 인정했다. 그러면서 멤버들은 "이 노래를 칭찬할 수밖에 없는 상황이 짜증난다"고 불만을 털어놔 폭소를 자아냈다.

결국 멤버들은 거수투표를 통해 라도의 'Don't touch me'로 활동하기로 결정했다. 이에 지미유는 흡족해하며 "이 곡에 빠져들 수 밖에 없다"고 당당한 모습을 드러냈다.

이후 작곡가 라도가 직접 '신박기획' 사무실을 방문했다. 라도는 "네 분을 상상하면서 썼다. 두시간만에 썼다"며 활동 콘셉트에 대해 "너무 다크하게만 안갔으면 좋겠다"고 밝혔다.

이어 파트 분배에 대해 라도는 "처음 시작은 은비가 소울풀하게 했으면 좋겠다. 실비는 후렴구에서 돋보일 것 같다. 만옥 누님은 여리여리한 보컬로 불렀으면 좋겠다. 천옥 누님은 스토리에 많은 영감을 주셨다"고 전했다.

지미유는 "약간의 곡 수정과 가사 작업을 한 뒤에 다음주에 바로 녹음을 하자"며 "음원 발매는 10월 10일로 확정됐다"고 앞으로의 계획을 알렸다.

한편, 놀면 뭐하니는 매주 토요일 오후 6시30분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr