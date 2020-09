하태경 "文, 北과 친서 주고받는 관계…노력했다면 피해자 살릴 수 있었다"

[아시아경제 최은영 인턴기자] 하태경 국민의힘 의원(52)이 최근 발생한 북한의 해양수산부 공무원 피격사건에 대해 "충분히 살릴 수 있었다"라며 정부 대응을 비판했다. 하 의원은 문 대통령을 향해서도 "친서까지 주고받는 사이가 아니었나"며 "사죄하라"라고 거듭 지적했다.

하 의원은 26일 자신의 페이스북을 통해 "김정은의 친서를 보면 당시 북과의 소통창구가 있었다"라며 "게다가 김정은이 이례적으로 사과한 것을 보면 당시 우리 정부가 실종 공무원을 구하기 위해 조금만 노력했다면 살릴 수도 있었다는 것을 말해주는 것"이라 주장했다.

또한, 문 대통령을 향해 "친서까지 주고받는 관계였으면 더 적극적으로 피해자를 살리기 위해 노력했어야 했다"라며 "피해자의 명예를 훼손하고 구하려는 시도를 하지 않은 것에 대해 유가족들에게 진심으로 사죄해야 한다"고 말했다.

앞서 하 의원은 25일 CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연하여 정부 대응을 비판한 바 있다. 특히 "서주석 수석도 얘기했고 국방부에서도 이야기했는데 첫 보고는 우리 국민이 살아있을 때 받았다. 공무원 이 씨가 피살당하기 전에 대통령도 서면보고를 받은 것"이라 말했다.

또한 "화요일 밤 9시 반에 피살을 당했는데 대통령께서 6시 30분에 서면보고를 받은 것이 맞느냐?"라는 진행자의 질문에 "발견하고 피살까지 6시간이 걸렸다. 바로 죽이라는 지시를 안 내린 것이다. 북한 당국도 망설인 거고…. 충분히 살릴 수 있었다고 본다"라며 일축했다.

