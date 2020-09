속보[아시아경제 김수완 기자] 서울시 도봉구는 26일 오후 5시 기준 관내에 위치한 예마루데이케어센터의 직원, 이용자, 그 가족 등 관련자 39명에 대해 코로나19 검사를 했으며 그중 15명이 확진됐다고 밝혔다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr