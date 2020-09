소외된 어르신 찾아 한가위 마음 전한 ‘특별한 은행’

제일기독복지관 ‘사회공헌활동 기부은행’, 추석맞이 돌봄 활동

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 제일기독종합사회복지관은 홀로 한가위를 보내는 지역 어르신을 찾아 명절 인사와 추석선물을 전했다.

행사는 돌봄봉사자들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 소외되고 돌봄이 필요한 어르신을 찾아가는 사회공헌활동 기부은행으로 진행됐다.

기부은행은 한국사회복지협의회에서 주관하고 제일기독종합사회복지관 외 전국 49개 기관에서 진행하는 봉사 프로그램이다.

돌봄이 필요한 어르신 가정에 방문해 청소, 말벗, 인지지원 등을 제공한다. 봉사활동 1시간당 1돌봄 포인트가 누적된다. 돌봄포인트는 본인의 희망에 따라 기부하거나 돌려받을 수 있는 사업이다.

이번 활동에 참여한 봉사자는 "명절을 맞아 코로나19로 힘겨운 어르신께 잠시나마 따뜻한 정을 전할 수 있어 보람이 된다"며 "지역내 돌봄이 필요한 어르신들을 위해 정기적으로 활동에 참여하고 싶다"고 말했다.

반가운 돌봄봉사자를 맞은 한 어르신은 "코로나19로 외출이 어렵고 명절 기분도 나지 않아 답답했는데 이렇게 방문해주고 선물도 주니 마음이 한결 좋다"고 말했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr