셀트리온 3사 합병…지주사 체제로 전환

[아시아경제 이동우 기자] 셀트리온그룹은 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등 그룹 내 3사의 합병 계획을 발표했다. 내년 말까지 지주회사 체제를 구축할 계획이다.

셀트리온그룹은 25일 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등 3사의 합병을 위해 셀트리온헬스케어홀딩스를 설립했다고 공시했다. 홀딩스 설립은 3사의 합병을 위한 준비 차원으로 서정진 셀트리온 회장이 보유한 셀트리온헬스케어 주식을 현물출자하는 방식으로 설립됐다.

서 회장의 셀트리온헬스케어 지분율은 35.54%에서 11.21%로 낮아졌다. 헬스케어홀딩스의 지분율은 24.33%가 됐다.

셀트리온그룹은 홀딩스 설립에 대해 소유와 경영의 분리, 지배구조 강화를 위한 차원이라고 설명했다. ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’의 지주회사 행위 제한 등 합병 요건을 갖춘 후 내년 말까지 갖춰진 지주사 체제를 확립할 계획이다.

셀트리온그룹은 이번 지배구조 개편으로 세계 제약바이오 시장을 선도하는 종합생명공학 기업으로 발돋움한다는 구상이다.

