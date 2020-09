[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이호석 호남지방통계청장이 추석 명절을 앞두고 전북 전주시 완산구 소재 전통시장인 남부시장을 방문했다.

25일 호남지방통계청에 따르면 이 청장의 이번 전통시장 방문은 추석 성수품인 쌀, 과일, 생선, 채소류 등 농축산물의 최근 물가동향을 파악하기 위해 추진됐다.

더불어 통계조사 대상처의 신선식품과 곡물 등 명절 성수품을 구매해 코로나19 상황으로 위축된 소비심리에서도 통계청 소비자 물가조사에 적극적으로 협조해주신 응답자들께 감사의 마음을 했다.

이호석 호남지방통계청장은 “올해 코로나19 상황으로 어려운 전통시장을 기관 차원에서 전 직원이 자주 찾아 활력을 불어 넣을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

구입한 물품은 지역 내 아동복지시설인 삼성휴먼빌에 전달됐다.

