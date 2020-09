수출입銀, IFC와 금융협력 MOU 체결…韓기업 개도국 진출길 확대

수은, IFC와 '온라인 화상 서명식'으로 금융협력 위한 업무협약 체결

개발효과 높은 개도국 사업 공동 발굴부터 자금지원까지 전단계에 걸쳐 상호협력

개도국 경제규모 확대해 우리 기업의 해외시장 먹거리 늘리려는 중장기적 포석도

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 국제금융공사(IFC)와 25일 우리 기업이 참여하는 개도국 사업 공동 발굴과 공동 금융지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 방문규 수은 행장과 필립 르 우에루 IFC 사장은 각각 서울과 미국 워싱턴에서 '온라인 화상 서명식'을 통해 이 같은 내용의 업무협약서에 서명했다. IFC는 세계은행그룹 산하에서 개도국 민간부분을 지원하는 세계 최대 개발금융기관이다.

두 기관이 맺은 업무협약은 △신남방ㆍ신북방 등 개발도상국 사업 공동 발굴 및 협조융자 △신흥시장 진출 기회 확대 위한 사업개발 △인력 교류, 전문가 파견 통한 협력 강화 등이 주요내용이다. 이에 따라 두 기관은 우리 기업이 참여하는 해외 스마트시티, 헬스케어 등의 분야에서 '개발효과가 높은 개도국 사업'에 대해 발굴ㆍ개발부터 자금지원까지 전단계에 걸쳐 상호 협력을 강화할 방침이다.

방 행장은 이날 업무협약서에 서명한 뒤 "수은은 글로벌 코로나19 위기 극복을 위해 IFC와 공동지원 사업을 확대하고, 포스트 코로나19 시대를 대비하여 K뉴딜과 언택트 산업 지원에 박차를 가하겠다"고 말했다.

르 우에루 사장도 화상 서명식에 참석해 "IFC는 80억달러 규모의 '코로나19 패스트트랙 융자 지원' 및 40억달러 규모의 '글로벌 헬스케어 플랫폼' 등 자체 금융패키지를 통해 민간부문 일자리를 지키고 경제활동을 지속할 수 있도록 지원하고 있다"면서 "이번 협약으로 수은과 IFC가 개도국의 경제 회복과 지속가능한 발전에 더욱 기여할 것이다"고 말했다.

수은과 IFC는 지난 2008년부터 개도국 인프라 사업에 112억 달러를 협조융자 방식으로 공동 금융지원 하고 있다. 특히 두 기관은 현재 우리 기업이 건설ㆍ운영하는 6억5000만 달러 사업 규모의 네팔 수력발전소 사업에 약 3억달러 규모의 협조융자를 논의 중이며, 인도네시아 정수장 건설ㆍ운영 사업을 공동 지원하는 것을 검토 중이다.

수은과 IFC는 향후 고위급ㆍ실무급 정례협의체를 가동해 사업정보를 교환하는 등 네트워킹을 한층 강화할 방침이다.

수은 관계자는 "이번 업무협약은 개도국 발전 촉진을 통한 경제규모 확대로 우리 기업의 해외시장 먹거리를 늘리려는 중장기적 포석도 깔려있다"고 설명했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr