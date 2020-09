[아시아경제 박지환 기자] 신풍제지 신풍제지 002870 | 코스피 증권정보 현재가 2,170 전일대비 225 등락률 -9.39% 거래량 2,101,423 전일가 2,395 2020.09.25 10:16 장중(20분지연) 관련기사 신풍제지, 주가 2310원 (10.53%)… 게시판 '북적'피자·치킨 배달 늘자 주목받는 백(白)판지신풍제지,135억 규모 기계설비 처분 결정 close 는 25일 한국거래소의 현저한 시황 변동에 대한 조회공시 요구에 대해 "다음의 공시사항 외에는 현재 진행중이거나 확정된 공시규정상 중요한 공시사항이 없다"고 답변했다.

신풍제지는 지난 9일 평택 공장 백판지 생산 부문 영업정지, 10일 6호기 기계설비 일체 처분 결정을 공시했다.

