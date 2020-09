[드링킷] 해리포터 버터맥주, 알코올 ver.

진짜 술로 버터맥주를 생성해 보았다.

‘마법사’가 나오는 영화 중 가장 먼저 떠오르는 <해리포터>. 2001년 <해리포터: 마법사의 돌>이 개봉하며 그 전설이 시작되었다. 20년이라는 세월이 흘렀음에도 아직 수많은 팬의 사랑을 받으며 명성을 이어오고 있는 <해리포터> 시리즈. 영화가 주목받는 만큼 유독 관심이 쏠린 곳은 다름 아닌 작품 속 음식이었다. 마법 세계의 음식이라니, 생각만 해도 설레는 기분이다. 그래서 직접 해리포터에서 가장 인기 있는 음식인 버터맥주를 만들어보았다.

<해리포터> 속 '버터 맥주'란?

버터 맥주는 <해리포터: 아즈카반의 죄수>에 처음 등장한다. 영화 속에서 맛은 언급되지 않았지만, 굉장히 맛있다고 알려져 있다. <해리포터>의 작가인 '조앤 롤링'은 버터스카치 캔디를 연상하면서 이 맥주를 만들어냈으며, 호그와트 마법학교 학생들에게 인기가 많다. 버터 맥주라는 이름 때문에 술이라고 생각할 수도 있지만, 사실 무알코올 음료이다. 또한, 원래 따듯하게 마시는 음료로, 주인공들은 버터 맥주를 마시며 겨울에 몸을 녹이기도 했다.

오직 마법 세계에만 존재하는 맥주를 갈망하는 사람들이 많아, 영국의 해리포터 스튜디오나 유니버셜 스튜디오에서 맛볼 수 있다. (역시 무알콜) 또는 레시피를 통해 직접 만들어 먹는 사람들이 있는데, 보통 크림을 제외한 음료 부분은 무알코올 음료인 루트비어를 사용한다. 하지만 우리는 알코올을 원하는 성인 아닌가. 진짜 맥주로 버터 비어를 만들어 보았으니 주목해보자.

▶ 재료 ◀

<맥주 500cc 한 컵 기준>

맥주 500mL, 달걀 노른자 1개, 버터 10g, 크림, 설탕

▶ 레시피 ◀

1) 흰자를 분리한 노른자를 준비한다.

2) 노른자와 전자레인지에 10~20초 정도 녹인 버터를 섞어준다.

3) 설탕을 한 숟가락 넣어 섞어준다. 기호에 맞게 추가해도 된다.

4) 생크림을 섞어준다.

▶Tip. 에디터는 편의성을 위해 가스 형태의 크림을 사용했지만,

더 풍성한 거품을 원한다면 휘핑크림을 사용하는 것이 좋다.

5) 잘 섞어준 후 맥주 위에 얹어주면 완성!

과연 진짜 알코올로 만든 버터 맥주의 맛은?!

버터크림 덕분인지 매우 부드러운 맛이었다. 시중의 파는 크림 맥주보다 훨씬 묵직하고 부드러웠다. 게다가 그냥 생크림을 얹은 것보다 겉도는 느낌 없이 잘 어우러졌다. 커피로 치면 라떼 느낌이랄까. 평소 맥주를 좋아하지 않는 사람도 맥주의 끝에 남는 쓴맛이 없어 술술 들어갈 것 같았다. 개인적으로 흑맥주나 캐러멜 향이 나는 맥주로 하면 더 좋을 것 같다고 생각했다. 달콤한 맛이 있어서 짠 안주와 잘 어울릴 것! 소시지나 나초와 함께 먹길 추천한다.

