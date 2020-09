"1박에 15만원" 인터컨티넨탈, 27일 GS샵 특가 방송 판매

27일 GS샵 통해 방송 시간 65분 동안 특가 판매

객실 1박과 2인 조식 15만9000원부터

레이트 체크아웃, 레스토랑 20% 할인 혜택 포함

[아시아경제 임혜선 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 오는 27일 오후 6시 25분, GS샵 홈쇼핑 방송을 통해 객실을 단독 특가 판매한다고 25일 밝혔다.

호텔 측은 "지난 5월 서울 시내 5성급 호텔 최초로 홈쇼핑 판매를 진행했던 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 많은 고객들의 재판매 요청에 힘입어 2차 판매를 결정했다"면서 "투숙 일정을 9월 29일부터 내년 1월 31일까지 자유롭게 선택할 수 있다"고 설명했다.

이번 방송을 통해 수피리어 룸 객실 1박과 2인 조식을 주중(일~목) 15만9000원, 주말(금~토) 20만9000원에 선보일 예정으로 해당 금액은 세금 및 봉사료가 포함된 최종 가격이다.

GS샵 특가를 예약하면, 투숙 기간 내 호텔 레스토랑·바 20% 할인, 주중 한정 오후 2시 레이트 체크아웃, 코엑스 아쿠아리움과 파르나스몰, 스타필드 코엑스몰의 할인 혜택까지 모두 제공받을 수 있다. 또한 추가 요금 지불 시, 객실을 스위트 룸으로 업그레이드하거나 조식을 석식으로 변경할 수 있고, 추가 인원 투숙도 가능해 원하는 대로 상품 구성이 가능하다. 호텔 수영장 및 피트니스 클럽(사우나 제외), 와이파이도 무료로 이용할 수 있다.

구매 고객을 대상으로 다양한 경품도 준비했다. 인터컨티넨탈 서울 코엑스 최상위 객실인 프레지덴셜 스위트 숙박권 3매와 오는 12월 새단장을 마치고 오픈 예정인 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 스위트 객실 숙박권 23매를 추첨을 통해 증정할 예정이다.

